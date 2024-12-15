أيهما أفضل ميسي أم يامال؟ بويول "قلب الأسد" يجيب!

من الأفضل؟ سؤال جماهيري يتردد في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعية عند قياس مستوى اللاعبين أو صعود موهبة جديدة في ملاعب كرة القدم.

ومع بزوغ نجم الإسباني لامين يامال ساحر برشلونة وصاحب التمريرات الخارقة، بدأ أنصار النادي الكاتالوني ورجال وسائل الإعلام يعقدون المقارنة بينه وبين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن قائد ومدافع برشلونة السابق كارليس بويول الشهير بـ"قلب الأسد" رفض المقارنة من الأصل لأن فيها إجحاف في حق "البرغوث" وتشكيل ضغط عالٍ على يامال (17 سنة).

وقال بويول لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "من غير العادل تحميل يامال توقعات عالية جدًا"، مضيفاً: "إذا وضعنا عليه لقب ليونيل، فإن الضغط سيكون أقصى ما يمكن، ما فعله ليونيل ولا يزال يفعله أمر لا يصدق، وسيكون من الصعب جدًا رؤية لاعب مثله مرة أخرى".

وسجل يامال ستة أهداف و12 تمريرة حاسمة خلال 20 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وتبدو الآمال كبيرة عليه لقيادة برشلونة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.