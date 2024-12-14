ليفربول يواصل النزيف ومحمد صلاح يصنع هدفاً بالتمريرة الـ 100

واصل ليفربول، المنقوص منذ الدقيقة 17، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الثاني تواليا وكان أمام ضيفه فولهام 2-2 السبت في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ونجا متصدر الدوري من فخ فولهام الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إلحاق الخسارة الثانية بمضيفه على أرضه هذا الموسم حيث تقدم مرتين عبر البرازيليين أندرياس بيريرا (11) والبديل رودريغو مونيز (76)، لكن رجال المدرب الهولندي ارنه سلوت ردوا بواسطة الهولندي كودي خاكبو (47) والبديل الدولي البرتغالي ديوغو جوتا (86).

واكتفى ليفربول الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 اثر طرد مدافعه الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون، بنقطة واحدة للمباراة الثانية تواليا بعدما تعادل مع مضيفه نيوكاسل 3-3 في المرحلة الماضية، فرفع رصيده الى 36 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد جاره إيفرتون.

وابتعد ليفربول الذي خاض المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الارجنتيني أليكسيس ماك أليستر بسبب الإيقاف، بفارق خمس نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر تشلسي الذي يملك فرصة تقليصه الى نقطتين في حال فوزه على ضيفه برنتفورد الاحد.

ومنح لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بيريرا التقدم لفولهام في الدقيقة 11 اثر تلقيه كرة من المدافع الاميركي أنتوني روبنسون.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد روبرتسون لعرقلته المهاجم الويلزي هاري ويلسون وهو في طريقه الى الانفراد بالحارس البرازيلي أليسون بيكر (17)، وانبرى ويلسون الى الركلة الحرة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (21).

وكاد خاكبو يدرك التعادل رأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس الالماني بيرند لينو (39)، وأهدر الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس فرصة ذهبية اثر تلقيه كرة عرضية من الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي أمام المرمى فتابعها فوق العارضة (41).

ونجح ليفربول في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة عرضية أمام المرمى تابعها خاكبو بارتماءة رأسية من مسافة قريبة على يمين الحارس لينو (47).

وهي التمريرة الحاسمة الـ100 لصلاح مع ليفربول والثالثة عشرة هذا الموسم.

وكاد خاكبو يمنح التقدم لليفربول بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة بين يدي لينو (50).

وجرب المدافع جو غوميز حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي لينو (56).

وكاد صلاح يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة وتمريرة داخل المنطقة من سوبوسلاي لكنها مرت بجوار القائم الايمن (65).

وأعاد البديل مونيز التقدم لفولهام اثر هجمة مرتدة مرر على اثرها الدولي النيجيري أليكس أيوبي كرة خلف ترنت ألكسندر-ارنولد داخل المنطقة الى روبنسون فهيأها الى مونيز القادم من الخلف فتابعها داخل المرمى الخالي رغم محاولة غوميز لابعادها (76).

وتابع ليفربول ضغطه ونجح في ادراك التعادل عبر جوتا اثر تلقيه تمريرة من البديل الاخر الدولي الاوروغوياني داروين نونييس فتلاعب بالمدافع الاسباني خورخي كوينكا وسددها بيمناه داخل المرمى (86).

وكاد جوتا يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه اثر دربكة امام المرمى لكن كرته ارتطمت بأحد المدافعين وتحوّلت الى ركنية لم تثمر (90+3).

وأنقذ أليسون مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية للبديل الاسباني آداما تراوريه من داخل المنطقة (90+6).

ولم تكن حال أرسنال أفضل من ليفربول وسقط بدوره في فخ التعادل الثاني تواليا وجاء أمام ضيفه إيفرتون سلبا.

وفرّط رجال المدرب الاسباني ميكل أرتيتا في انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا من جارهم تشلسي وبقوا خلفه بفارق نقطة واحدة.

وأكرم نيوكاسل وفادة ضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها جايكوب مورفي (30 و60) والبرازيلي برونو غيمارايش (47) والسويدي ألكسندر إيزاك (50).

ومُني ولفرهامبتون بخسارته الرابعة تواليا والحادية عشرة هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه إيبسويتش بهدف للبرازيلي ماتيوس كونيا (72) مقابل هدفين للايرلنديين مات دوهيرتي (15 خطأ في مرمى فريقه) وجايك تايلور (90+4).

ويلعب لاحقا نوتنغهام فوريست مع أستون فيلا.