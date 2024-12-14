20 سنة سجناً لمدرب منتخب الصين السابق

حكمت الصين بالسجن 20 عاماً على نجم إيفرتون الإنجليزي السابق ومدرب المنتخب الوطني لي تاي بتهم الرشوة.

وقالت محكمة في مقاطعة هوبي وسط البلاد، أمس، إن تاي نال عقوبة «السجن لـ20 سنة» بعد ثبوت التهمة عليه على خلفية سلسلة من الانتهاكات حيال تلقي رشاوى ودفعها.

ويُعد ابن الـ47 عاماً من أبرز الأسماء الصينية في كرة القدم، حيث تولى مهام قيادة المنتخب الصيني الأول بين يناير 2020 وديسمبر 2021، بعد أن خاض نحو 100 مباراة دولية كلاعب، كما كانت له تجربة احترافية مع نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2002-2006.

لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (سي سي تي في) قالت إنه استخدم منصبه مدرباً للمنتخب الصيني لمراكمة نحو 51 مليون يوان (سبعة ملايين دولار أميركي) رشاوى، مقابل اختيار لاعبين للمنتخب الوطني أو مساعدتهم على التوقيع مع أندية.

كما طلب تاي «من آخرين مساعدته» ليصبح مدرباً للمنتخب الوطني في عام 2019، وسلّم أشخاصاً لم يكشف عن أسمائهم مليون يوان في العام التالي، وفقاً لقناة «سي سي تي في».

واتُهم تاي أيضاً بقيامه وأندية سابقة له بدفع ملايين الدولارات رشاوى لإتمام صفقات انتقال لاعبين والتلاعب بنتائج مباريات خلال عام 2015.