رسمياً.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن فوز السعودية بتنظيم نهائيات كأس العالم 2034 بعدما صادق مندوبو الاتحادات المنضوية تحت لواء "فيفا" على الترشيح السعودي الذي بقي منفرداً بعد فتح باب الترشح لفترة قصيرة أمام الدول الآسيوية والأوقيانية بحكم التناوب الجغرافي.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحضور ممثلين عن 211 اتحاداً وطنياً، ليسجل التاريخ السعودية بوصفها أول دولة في تاريخ المونديال تستقبل منفردة 48 منتخباً دفعة واحدة، على اعتبار أن نسخة 2026 ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما ستقام نسخة 2030 في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وأعطى «فيفا» الملف السعودي تقييماً عالياً غير مسبوق في تاريخ ملفات الدول المتقدمة لاستضافة كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930، حيث حصل على 4.18 من 5، واصفاً المخاطر بأنها متوسطة، فيما وصف ملف مونديالي 2026 و2030 بـ«عالي المخاطر» ودرجة تقييم أقل من الملف السعودي.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الملف المشترك الذي تقدمت به اتحادات المغرب وإسبانيا والبرتغال لكرة القدم، وملف احتفالية الذكرى المئوية المقدم من اتحاد أوروغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة)، واتحاد باراغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)، شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.