موعد المواجهة الأولى للأهلي المصري في كأس القارات للأندية

أعلن نادي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عن توجهه الثلاثاء إلى قطر للشروع بالاستعدادات إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس القارات للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، ويتواجه خلالها السبت المقبل مع الفائز من لقاء الأربعاء الذي يجمع باتشوكانا المكسيكي أمام بوتافوغو البرازيلي.

ويأتي السفر المبكر للأهلي إلى الدوحة، بعد يوم راحة منحه إياه المدرب مارسيل كولر، فور العودة من جنوب أفريقيا أمس الأحد، عقب التعادل السلبي للأهلي ومضيفه أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الثانية ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للبطولة القارية.

وأعلن الأهلي عن جدول تدريباته في العاصمة القطرية، بخوض ثلاث تدريبات، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قبل خوض موقعة النصف نهائي.

وقال المدرب المساعد للأهلي سامي قمصان: "اعتاد الأهلي الصعوبات والتحديات، واللاعبون جاهزون ويملكون الخبرة الكافية للتعامل مع توالي المباريات، والفصل بين البطولات التي يشاركون بها".

وأوضح قمصان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين، أنه: "تم إغلاق صفحة دوري أبطال أفريقيا للبدء في التحضير المبكر لمباراتنا في كأس القارات للأندية السبت المقبل".

وأضاف: "لدينا فرصة لمشاهدة مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي التي تقام في قطر بعد غدٍ الأربعاء، لمعرفة الفريق الذي سيلعب أمام الأهلي، إلى جانب مشاهدة مباريات أخرى للتعرف على المنافس بشكل جيد".

وضمت البطولة في نسختها الجديدة، أبطال دوري اندية الاتحادات القارية الستة التابعة لـ "فيفا" وهي دوري أبطال آسيا (العين الإماراتي)، وأفريقيا (الأهلي المصري)، والكونكاكاف (باتشوكا المكسيكي)، وأقيانوسيا (أوكلاند سيتي)، وأوروبا (ريال مدريد)، وأخرها بطل ليبرتادورس الذي حسمه بوتافوغو بفوزه في النهائي على مواطنه أتلتيكو مينيرو (3-1)

ويذكر أن تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، جاء بفوزه أكتوبر الماضي بكأس (أفريقيا-آسيا-الهادئ)، عقب تغلبه على ضيفه العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.