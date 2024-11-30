ليفربول المنتشي يستضيف السيتي الجريح

يملك ليفربول فرصة مهمة كي يخطو خطوة كبيرة نحو لقبه الثاني في آخر 35 عاماً ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف على أرضه في أنفيلد مانشستر سيتي الجريح وحامل اللقب في آخر أربعة مواسم، غداً (الأحد)، ضمن المرحلة الـ13، فيما يسعى المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد روبن أموريم لتحقيق فوزه المحلي الأول.

في المقابل، يأمل أرسنال وتشلسي أن تصبّ نتيجة قمة الأسبوع في مصلحتهما من أجل تقليص الفارق مع الصدارة، عندما يواجه الأول وست هام اليوم، والثاني مضيفه أستون فيلا غداً.

ويدخل الـ«ريدز» الجولة بمعنويات مرتفعة جداً بعد الفوز اللافت على حساب ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-0، ليتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

كذلك، لم يرتكب ليفربول الهفوات في الدوري المحلي على حدّ سواء، ويتصدر بفارق ثماني نقاط بعد مرور 12 مرحلة فقط.

وتاريخياً ضمن الدوري الانجليزي، فإنّ جميع الفرق التي تصدرت بثماني نقاط أو أكثر في هذه المرحلة من الموسم قد فازت في نهاية المطاف باللقب.