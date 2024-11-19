ياسر القحطاني.. على لاعبي «الأخضر» أن يخجلوا من أنفسهم

انتقد مهاجم المنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، أداء لاعبي «الأخضر» في مباراته أمام إندونيسيا، بعد الخسارة بهدفين دون مقابل، اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتراجع الأخضر للمركز الرابع في مجموعته، بعد أن تجمد رصيده عند ست نقاط، وبفارق 10 نقاط كاملة عن المنتخب الياباني صاحب الصدارة.

وقال القحطاني في تصريحات إعلامية: «على لاعبي المنتخب السعودي أن يخجلوا من أنفسهم بعد هذا الأداء المُخيب والنتيجة غير المرضية، أنصح اللاعبين أن يعودوا لمشاهدة تلك المباراة وأنا متأكدا بأنهم سيخجلون من أنفسهم بعد هذا الظهور المتواضع».

ولم يسبق للمنتخب السعودي منذ عام 1985، أن خاض أربع مباريات متتالية في تصفيات كأس العالم دون أن يُسجل فيها أي هدف في مشواره نحو المونديال.

وأضاف: «هذه المباراة لا يجب أن تمر مرور الكرام، فقد ظهر المنتخب السعودي بشكل متواضع من حيث التنظيم والروح القتالية داخل أرضية الملعب ومع احترامي الشديد للمنتخب الإندونيسي، فهذا ليس الفريق الذي يُجبر الأخضر على هذا الأداء».