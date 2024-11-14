الشرطة العراقية توجه تحذيراً صارماً لجماهير "أسود الرافدين" و"نشامى الأردن" (فيديو)

ذكرت قناة "الرابعة" الرياضية العراقية بأن الجهات الأمنية العراقية وجهت تحذيراً للجماهير قبل مباراة منتخبي العراق والأردن المقررة اليوم الخميس (الساعة 7:15 بتوقيت العراق، 8:15 بتوقيت الإمارات) على ستاد "جذع النخلة" في البصرة في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تحذير .. توجيه أمني باعتقال أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة ويتواجد قرب ملعب البصرة الدولي#الرابعة_الرياضية pic.twitter.com/sR1iBxCjrs — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) November 14, 2024

وقالت إن "الجهات العليا وجهت القوات الأمنية المسؤولة عن الطوق الأمني الخارجي للملعب بالتعامل بشدة مع مفتعلي الشغب، ووجهت أيضاً باعتقال كل من لا يحمل تذكرة ويعتزم دخول الملعب وإحداث بلبلة عند البوابات، وهذه رسالة واضحة لكل من يحاول أن يخرب هذا الحدث أو التعامل بشكل سلبي مع المباراة".

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة قياساً بالقيمة الفنية التي يتمتع بها المنتخبين وحسابات التأهل عن المجموعة الثانية لاسيما أن "النشامى" يحتل الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين" فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط.