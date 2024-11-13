محمد صلاح يكشف عن قدوته في الملاعب.. 3 أساطير!

كشف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن ثلاثة أساطير شكلوا المثال والقدوة له في ملاعب كرة القدم وتمنى منذ طفولته اللعب إلى جوارهم حتى تحقق الحلم باللعب إلى جانب أحدهم، على حد تعبيره.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة ليفربول التي استضافته وزميليه في "الريدز" أليسون بيكر وأندرو روبرتسون: "يعتبر المهاجم البرازيلي رونالدو (الظاهرة)، والمخضرم الفرنسي زين الدين زيدان، وأسطورة روما فرانشيسكو توتي أكثر اللاعبين الذين أحببتهم منذ صغري"، موضحاً: "كنت أتطلع إلى هؤلاء عندما كنت صغيرًا، وتمنيت فقط أن ألعب معهم مباراة واحدة، أو أن أكون مثلهم يوماً ما، لقد أتيحت لي فرصة جيدة للعب مع توتي لمدة عامين في روما، كان الأمر لا يصدق، لقد أحببته".

وعن ليفربول في الموسم الحالي، قال محمد صلاح: "هدفنا الفوز بكل شيء، في رأيي، أنا أعمل بجد كل يوم، وأكره فكرة أننا المستضعفين، فلدينا مجموعة لا تصدق.. في كل مركز ستجد لاعبين من بين الثلاثة الأوائل في العالم. فلماذا لا نفوز به؟".

ويقدم محمد صلاح واحداً من أفضل مواسمه مع ليفربول حالياً في وقت ينتهي عقده مع "الريدز" في نهاية الموسم الحالي وتدور شكوك حول استمراريته مع الفريق في طل العروض المرتقبة التي تغريه للانتقال إلى الدوري السعودي.