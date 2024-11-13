جمهور ريال مدريد يكسر أجواء الكرة الذهبية.. ويكافئ فينيسيوس!

كافأ جمهور ريال مدريد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر الماضي بعد تألقه في مباريات النادي الملكي وتقديمه أفضل العروض بين زملائه على الرغم من الظروف القاسية التي مرّ بها "الميرينغي" في الفترة الأخيرة سواء في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني يتقدمها الخسارة المريرة أمام الغريم التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في "سانتياغو برنابيو".

وصوّت الجمهور المدريدي لنجمه فينيسيوس على حساب أنطونيو روديغر، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا وفيدي فالفيردي، بعدما تمكن البرازيلي من تسجيل خمسة أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة خلال شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن فينيسيوس شارك في الموسم الحالي مع ريال مدريد في 17 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وخمسة تمريرات حاسمة.

وتعتبر الجائزة نوعاً من التقدير للنجم البرازيلي الذي كان قد تلقى صدمة كبيرة بخسارته الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لمصلحة الإسباني رودري صانع ألعاب مانشستر سيتي، وسط حالة ذهول الجماهير المدريدية التي كانت ترى في لاعبها الأحقية الكاملة في اللقب الفردي لما قدمه مع الفريق في الموسم الماضي وقيادته للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.