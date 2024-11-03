مشهد نادر لملعب في السعودية تكسوه الثلوج (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لملعب الجوف في السعودية والثلوج تغطيه بالكامل بعدما تساقطت أمطار وثلوج غزيرة على شمال المملكة خلال الساعات الماضية، في مشهد غريب.

 

وكان من المقرر أن يشهد الملعب أمس السبت مباراة فريقي النور والقلعة في دوري الدرجة الثالثة السعودي لكن اللقاء تأجل للظروف الجوية، في وقت سيحتضن الملعب نفسه مباراة العروبة مع ضيفه اتحاد جدة الخميس المقبل في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

 

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