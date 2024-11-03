مشهد نادر لملعب في السعودية تكسوه الثلوج (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لملعب الجوف في السعودية والثلوج تغطيه بالكامل بعدما تساقطت أمطار وثلوج غزيرة على شمال المملكة خلال الساعات الماضية، في مشهد غريب.

🥶 ملعب جامعة الجوف عصر اليوم وتم تأجيل مباراة في دوري درجة الثالثة نظرًا للأحوال الجوية .. #الاتحاد سيواجه العروبة هناك بعد 5 أيام!pic.twitter.com/FHrcz4fzFQ — Insider Itti | انسايدر اتي (@InsiderItti) November 2, 2024

وكان من المقرر أن يشهد الملعب أمس السبت مباراة فريقي النور والقلعة في دوري الدرجة الثالثة السعودي لكن اللقاء تأجل للظروف الجوية، في وقت سيحتضن الملعب نفسه مباراة العروبة مع ضيفه اتحاد جدة الخميس المقبل في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.