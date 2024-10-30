"حفلة شماتة" وأغنية ساخرة بانتظار فينيسيوس في "ميستايا" بعد خسارة الكرة الذهبية!

تستعد جماهير نادي فالنسيا للضغط على جرح البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد ومضاعفة أوجاعه بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 التي توج بها الإسباني رودري هرنانديز لاعب وسط مانشستر سيتي وسط جدل عالمي في الأوساط الرياضية.

وذكر موقع "كوب" الإسباني بأن جماهير فالنسيا أعدت أغنية خاصة تحمل سخرية وشماتة للاعب فينيسيوس تأهباً لاستقباله في ملعب "ميستايا" قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

ولا يرتبط فينيسيوس بعلاقة جيدة مع جمهور فالنسيا الذي كان قد جرحه بأفظع الألقاب والهتافات العنصرية خلال الموسم الماضي ما تسبب بمعاقبتها وقتها، وحرمان مدرج كامل من حضور مباريات الفريق، الأمر الذي يجعل من كابوس فينيسيوس في جائزة الكرة الذهبية فرصة لمشجعي ميستايا لإيذاء اللاعب البرازيلي نفسياً والتأثير في عطائه بالملعب لكي يستفيد فريقهم ويوجه ضربة قوية ثانية على التوالي للنادي الملكي الذي كان قد خسر قبل أيام بالضربة القاضية أمام غريمه برشلونة في "سانتياغو برنابيو" برباعية نظيفة.