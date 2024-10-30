رونالدو يؤذي طفلاً بطريقة غير متوقعة.. جسدياً ومعنوياً (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بأذى كبير لمشجع نصراوي على المدرجات خلال مباراة التعاون، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها "العالمي" بهدف نظيف وودع المسابقة مبكراً.

 

وفي الوقت الذي انتظرت جماهير النصر هدف التعادل من رونالدو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد حصول النصر على ضربة جزاء إلا أن "الدون" سددها صاروخية فوق العارضة واصطدت مباشرة في وجه الطفل الحاضر على المدرجات بطريقة غير متوقعة لاسيما أن رونالدو غالباً ما يضع الكرات التي يسددها من علامة الجزاء في الشباك فقط!.

 

وتسببت الكرة بألم شديد للطفل جسدياً أجبرته على البكاء، فضلاً عن الأثر المعنوي الصعب نتيجة خروج فريقه من البطولة المحلية المهمة.

وبعد الخروج من الكأس سيركز النصر في البطولات المتبقية له وهي دوري أبطال آسيا (النخبة) والدوري السعودي الذي يتأخر فيه بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال.

 

 

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