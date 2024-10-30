رونالدو يؤذي طفلاً بطريقة غير متوقعة.. جسدياً ومعنوياً (فيديو)

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بأذى كبير لمشجع نصراوي على المدرجات خلال مباراة التعاون، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها "العالمي" بهدف نظيف وودع المسابقة مبكراً.

الطفل الذي ارتطمت به كرة رونالدو في ركلة الجزاء!!

ودّي اشوف المقطع من جوال الولد

اذا كان سليم جواله طبعا#النصر_التعاون pic.twitter.com/eM6V15LeUr — أبو عامر 📊 (@abo_amer1992) October 30, 2024

وفي الوقت الذي انتظرت جماهير النصر هدف التعادل من رونالدو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد حصول النصر على ضربة جزاء إلا أن "الدون" سددها صاروخية فوق العارضة واصطدت مباشرة في وجه الطفل الحاضر على المدرجات بطريقة غير متوقعة لاسيما أن رونالدو غالباً ما يضع الكرات التي يسددها من علامة الجزاء في الشباك فقط!.

وتسببت الكرة بألم شديد للطفل جسدياً أجبرته على البكاء، فضلاً عن الأثر المعنوي الصعب نتيجة خروج فريقه من البطولة المحلية المهمة.

وبعد الخروج من الكأس سيركز النصر في البطولات المتبقية له وهي دوري أبطال آسيا (النخبة) والدوري السعودي الذي يتأخر فيه بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال.