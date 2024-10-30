محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس إنجلترا

يخوض النجم المصري محمد صلاح تحدي جديد مع فريقه ليفربول عندما يحل ضيفا، على برايتون ضمن مباريات الدور السادس عشر من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في المباراة التي ستقام على ملعب “أمريكان إكسبريس”، ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة مشوار البطولة.

وكان ليفربول قد تأهل إلى تلك المرحلة، بعدما فاز على وست هام في دور الـ32 بخمسة أهداف مقابل هدف، في حين أن فريق برايتون حصل على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عقب فوزه الصعب على ولفرهامبتون، بنتيجة 3/2.

وتٌقام المباراة اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقود تشكيل ليفربول ضد برايتون، الثلاثي محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز، فيما يجلس الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، فيرجيل فان ديك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.