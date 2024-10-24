أغرب مباراة.. فريق يفوز بنتيجة لا تصدق ولاعب واحد يسجل 14 هدف!

سجلت مباراة منتخبي طاجيكستان وغوام، الأربعاء، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً، مشهداً كروياً تاريخياً في ملاعب كرة القدم بعدما انتهت بنتيجة لا تصدق 33-صفر لمصلحة المنتخب الطاجيكي.

المفارقة أن اللاعب الطاجيكي محمد نازرييف أحرز بمفرده 14 هدفاً، وسجل زميله نازرولو عاشوراليزودا ستة أهداف، واقتنص أوميد جافويف على ثلاثية "هاتريك"، وحملت بقية الأهداف توقيع حيدرشاه خودويدودوف وبارفيز بوبونازاروف وأسدبيك مختوموف (هدفان)، مقابل هدف لكل من مهروجيدين روزيكوف وعبدالصمد ماليكمرادوف ومحمدجون ميرأحمدوف وديفيد مقصودوف.