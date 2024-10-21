"أبو سيف" يقتل رياضية بطريقة مأساوية!

فارقت راكبة الأمواج جوليانا مانفريني (36 سنة) الحياة بعد تعرضها لحادث مأساوي في جزيرة بولاو ماسوكوت ال إندونيسية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإيطالية كانت تركب الأمواج بالقرب من جزيرة بولاو ماسوكوت قبالة ساحل غرب سومطرة، لكنها فوجئت بقفز سمكة أبو سيف من الماء وغرزت منقارها في صدر الرياضية.

وأضافت الصحيفة أنه تواجد في الشاطئ صديقين لراكبة الأمواج الإيطالية وقت الحادث وقدما لها الإسعافات الأولية وتم نقلها إلى عيادة طبية إندونيسية لكنها فارقت الحياة بعدما دخل منقار سمكة القاتلة بمقدار خمسة سنتيمترات في صدرها.

وأضافت أنه كان لدى جوليانا حلم مزدوج بركوب الأمواج وفتح وكالة سفر للعطلات الرياضية.

وأوضحت الصحيفة أن هجمات سمك أبوسيف على البشر نادرة بشكل لا يصدق، وتم تسجيل حالة واحدة فقط في عام 2007 الذي شهد هجوما واحدا فقط تم الإبلاغ عنه في وأدى إلى وفاة شخص بالطريقة نفسها.