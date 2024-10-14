«فيفا» يكيل المديح للثلاثي العربي مرهون وحسين والمشيفري

مع تقدم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت المباريات أكثر إثارة وندية، وظهرت أسماء جديدة وأخرى مخضرمة تتصدر المشهد بأدائها المتميّز. وكانت الجولة الثالثة مملوءة باللحظات المثيرة، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الذين كان لهم تأثيرهم الكبير على نتائج منتخباتهم، من شرق آسيا إلى غربها.

وسلّط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، الضوء على لاعبين برزوا بشكل لافت خلال هذه الجولة، من بينهم الثلاثي العربي: محمد مرهون وأيمن حسين وعبدالرحمن المشيفري.

وتحدث موقع «فيفا» عن محمد مرهون نجم منتخب البحرين، الذي نجح عبر تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من مسافة 30 ياردة، في تسجيل هدف البحرين الأول في شباك إندونيسيا، وقبل نهاية المباراة، عاد وسجل هدف التعادل منقذاً منتخب بلاده من الخسارة. وكان مرهون، الذي يلعب لنادي الكويت، مصدر الخطورة الأول على دفاعات الخصم طوال اللقاء.

كما أشاد موقع «فيفا» بأيمن حسين نجم منتخب العراق، حيث نجح حسين للمرة الثانية في الدور الثالث من التصفيات، في منح «أسود الرافدين» النقاط الثلاث، بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد فلسطين، كما فعل في الجولة الأولى ضد عُمان.

ويحمل المهاجم البالغ من العمر (28 عاماً) آمال العراقيين في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بفضل قدراته التهديفية الاستثنائية.

وحظي عبدالرحمن المشيفري نجم منتخب عُمان بنصيبه من الإشادة من جانب موقع «فيفا»، بعدما برز كأحد نجوم هذه الجولة من التصفيات، بتسجيله هدفين من رباعية عُمان في مرمى الكويت.

وافتتح المشيفري باب التسجيل في الدقيقة الـ17، وظهر مرة أخرى بتسجيله الهدف الثالث، مستغلًا تمريرة أيمن الحارثي.