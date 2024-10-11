لاعب شباب الأهلي يبدع مع البرازيل.. إيغور يحرز أول أهدافه مع "السامبا" (فيديو)
قاد لاعب شباب الأهلي السابق إيغور جيسوس منتخب البرازيل للعودة إلى الانتصارات في تصفيات كأس العالم 2026.
وانتزع مُنتخب البرازيل فوزاً مُثيراً ودرامياً على مُنتخب تشيلي بنتيجة 2-1، ليصحح "السامبا" مساره في تصفيات قارة أميركا الجنوبية، حيث إنه رغم البداية الصادمة في المُباراة التي استضافها ملعب تشيلي الوطني في العاصمة سانتياغو بعدما تقدم أصحاب الأرض عن طريق إدواردو فارغاس في الدقيقة 2، إذ جاء الهدف بعد كرة رأسية ذكية غالط بها النجم المُخضرم حارس البرازيل إيدرسون.
ولكن اللاعب الذي صال وجال في دوري أدنوك للمحترفين إيغور جيسوس أحرز هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
إيغور جيسوس يسجل التعادل للبرازيل ⚽️🔥🇧🇷— SSC (@ssc_sports) October 11, 2024
تشيلي 1 × 1 البرازيل#تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#تشيلي_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/8TIoMEU6Fs
وشهدت الدقيقة 51 تسجيل رافينيا نجم برشلونة هدفاً لصالح راقصي السامبا، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ونجح النجم لويز هنريكي في تسجيل هدف فوز البرازيل الثمين في الدقيقة 89 بعد تمهيد رائع وتصويبة مُتقنة من داخل منطقة الجزاء.
وارتفع رصيد البرازيل بعد الفوز في المُباراة للنقطة رقم 13 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما يحتل مُنتخب تشيلي المركز التاسع برصيد 5 نقاط.
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