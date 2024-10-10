العثور على لاعب كرة قدم متوفياً في حمام سباحة

قالت مصادر بالشرطة إنه تم العثور على جثة جورج بولدوك مدافع منتخب اليونان ونادي باناثينايكوس المولود في بريطانيا أمس، في حوض سباحة بمنزله في ضاحية جليفادا الجنوبية في أثينا.

ويبقى سبب الوفاة مجهولا.

وقال مسؤول بالشرطة إنهم حاولوا دون جدوى إنعاش القلب والرئتين للاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق البالغ من العمر 31 عاما.

وتم تحديد وقت الوفاة عند الساعة العاشرة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وانضم بولدوك، الذي ينحدر من أصول يونانية وشارك في 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إلى باناثينايكوس في مايو قادما من شيفيلد يونايتد بعد هبوط الفريق الإنجليزي من الدوري الممتاز.

ولعب أيضا لصالح فرق من مسابقات الدوري الأدنى درجة مثل أوكسفورد يونايتد.

وقال نادي شيفيلد يونايتد إنه شعر بالصدمة والحزن الشديد لوفاة لاعب محبوب قضى سبع سنوات في برامول لين في حين أرسلت أندية إنجليزية أخرى تعازيها.

وشارك بولدوك في أربع مباريات مع باناثينايكوس، بما في ذلك التعادل دون أهداف مع الغريم المحلي أولمبياكوس مطلع هذا الأسبوع، لكنه لم يتم اختياره لتشكيلة اليونان في دوري الأمم الأوروبية لمباراة ضد إنجلترا في ويمبلي اليوم الخميس.

ونشر هاري مجواير مدافع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد واللاعب السابق لفريق شيفيلد يونايتد صورة لبولدوك على موقع إنستجرام مع رمز قلب مكسور وكلمة "رحمه الله".

وقال المنتخب اليوناني عبر حسابه على فيسبوك "ببالغ الحزن والألم يودع المنتخب الوطني والاتحاد اليوناني لكرة القدم جورج بولدوك.

"الكلمات تعجز عن وصف مدى الألم والحزن لرحيل أحد لاعبينا المحبوبين. تعازينا لعائلته ومحبيه. وداعا جورج".