مشروع إنييستا بعد الاعتزال بالشراكة مع 3 لاعبين من برشلونة!

كشف نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أندريس إنييستا عن المشروع الذي ينوي تنفيذه بعدما قرر رسمياً، الثلاثاء، اعتزال كرة القدم ودخول عالم التدريب.

ونقل برنامج "ال بارتيدازو دي كوب" الإسباني على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن مشروعه المقبل سيكون بتدريب أحد فرق كرة القدم والذي لن يخلُ وثلاثة أسماء سيحرص على ضمها من برشلونة وهي الحارس الألماني تير شتيغن والنجمين بيدري وإنسو فاتي الذين يعتبرون العمود الفقري للفريق الذي سيتولى تدريبه مستقبلاً، دون أن يفصح تفاصيل أخرى.

وكان انييستا (40 سنة) قد استفاد من تجاربه السابقة مع أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم أبرزهم الإسباني بيب غوارديولا والهولندي لويس فان غال ومواطنه فرانك ريكارد.

يذكر أن انييستا أحد أفضل اللاعبين الذين على عالم الساحرة المستديرة وحقق كل الألقاب الممكنة مع برشلونة وتوج بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، وانتقل للعب في اليابان مع فريق كوبي، ومنه إلى فريق الإمارات قبل أن يعلن اعتزاله الموسم الحالي.