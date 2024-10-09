"طيران الرياض" الاسم الجديد لملعب أتلتيكو مدريد

مددت شركة الطيران السعودية "طيران الرياض" عقد رعايتها مع أتلتيكو مدريد، وستطلق اسمها على ملعب متروبوليتانو، لتحل محل شركة سيفيتاس، بعقد يمتد حتى عام 2033.

سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ على الفور، وبالفعل في المباراة المرتقبة يوم الأحد، 20 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام ليغانيس، سيحمل الملعب الاسم الجديد، حيث يجري العمل بالفعل حالياً على استبدال الحروف على واجهة ملعب متروبوليتانو.

وبحسب (إكسبانسيون)، فإن ”الشركة السعودية هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الراعي الرئيسي لنادي أتلتيكو مدريد بالفعل، ومنذ العام الماضي، يوجد شعارها على واجهة قميص الفريق الأول للرجال، في تحالف تم توقيعه حتى عام 2027 مقابل أقل من 40 مليوناً سنوياً".

وبحسب الصحيفة: "هذا الاتفاق مدرج في العقد الممدد الجديد، والذي تقدره المصادر نفسها بمبلغ يتراوح بين 250 و300 مليون بما في ذلك المكافآت، وهو مبلغ يختلف حسب ما إذا كانت المواسم التسعة الموقعة الآن فقط في الاعتبار أو إذا كانت رعاية القميص التي تم إبرامها في 2023 مشمولة أيضاً".

وعلى هذا النحو، سيكون اسم ملعب متروبوليتانو قد تغير ثلاث مرات، حيث كان اسمه "واندا" منذ افتتاح الملعب لموسم 2017-18 وحتى 2021-22 بعد الاتفاق مع مجموعة أعمال صينية بهذا الخصوص.

بالفعل في موسمي 2022-23 و2023-24 والمباريات الأولى من هذا الموسم، كان يُطلق على المعلب اسم سيفيتاس ميتروبوليتانو، بسبب رعاية شركة الإنشاءات الإسبانية، المسؤولة أيضاً عن بناء المدينة الرياضية الجديدة حول الملعب، والآن سيتم تغيير اسمه إلى الرياض إير ميتروبوليتانو على الفور.