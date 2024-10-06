حارس يتصدى لـ 3 ضربات جزاء في مباراة واحدة.. وسيناريو الفوز غريب! (فيديو)

أبهر الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا حارس مرمى جيرونا، العالم بعد تصديه إلى ثلاث ضربات جزاء في مباراة فريقه أمام أتليتك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقف الحارس الأرجنتيني سداً منيعاً أمام مرماه وأسهم بشكل مباشر في فوز فريقه 2-1، بعدما تصدى لضربة جزاء نفذها لاعب بلباو أليكس بيرينيار في الدقيقة 28، وتصدى أيضاً لضربة جزاء ثانية حصل عليها مهاجم بلباو إينياكي ويليامز في الدقيقة 54، قبل أن يقرر الحكم إعادتها بعد الرجوع إلى "الفار" وحين أعيدت الضربة التي نفذها أندير هيريرا تصدى لها الحارس الأرجنتيني أيضاً وسط حالة ذهول من المراقبين.

ولأنها مباراة الأحداث الغريبة، كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء لفريق جيرونا استغلها الفريق ونفذها بنجاح في الدقيقة 90+9 ليفوز الفريق بالنقاط الثلاثة.