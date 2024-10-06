الشارقة أول المنطلقين.. وفيكتوري ثالثاً في «مونديال الزوارق»

سجلت زوارق الإمارات حضوراً متميزاً، أمس، في تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس لجائزة شنغهاي – الصين الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1 الجولة الرابعة من بطولة العالم 2024، التي يسدل الستار على أحداثها اليوم بمشاركة 18 زورقاً.

ونجح زورق فريق الشارقة 17 «متصدر الترتيب العام»، بقيادة المتسابق روستي وايت، في الفوز بالمركز الأول، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيس، اليوم.

وسجل زورق فريق الشارقة 17 أفضل توقيت بزمن قدره 43.484 ثانية هي إجمالي المدة الزمنية التي احتاجها لقطع مسافة مسار السباق التي تبلغ 2123 متراً، فيما حل زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق إريك ستارك في المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 45.255 ثانية.

الترتيب العام لبطولة العالم

1- الشارقة 17 (الإمارات) 77 نقطة.

2- فيتنام 1 (فيتنام) 63 نقطة.

3- فيكتوري 4 (الإمارات) 62 نقطة.

4- بيتر مورين 7 (الصين) 52 نقطة.

5- بارتيك مارساليك 77 (ستروموي) 48 نقطة.

الترتيب العام لسباق الزمن

1- الشارقة 17 (الإمارات) 61 نقطة.

2- فيتنام 1 (فيتنام) 59 نقطة.

3- فيكتوري 4 (الإمارات) 54 نقطة.

4- ستيفن اراند 2 (فيتنام) 30 نقطة.

5- بيتر مورين 7 (الصين) 19 نقطة.