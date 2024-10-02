لويس إنريكي يهين صحافية على الهواء.. "لن تفهمي" (فيديو)

أثار الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان جدلاً واسعاً في أوساط الجماهير الفرنسية بعد إهانته لمراسلة صحافية في إحدى القنوات التلفزيونية عشية الهزيمة أمام أرسنال الإنجليزي بهدفين دون رد، الثلاثاء، في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وسألت الصحافية مارجوت دومون المدرب إنريكي عن سبب استبعاده للنجم عثمان ديمبلي من قائمة المباراة فرفض الإجابة وتعامل معها بفظاظة، قبل ان توجه له سؤالاً فنياً، فردّ قائلاً: "لن تفهمي.. ليس لدي أي نية لأشرح لك طريقة اللعب وتكتيك الفريق.. أشياء كثيرة ستحتاج إلى التصحيح لكن ليس لدي أي نية لشرح ذلك".

🔥Luis Enrique, le coach du PSG, le club du Qatar, répond à la journaliste de Canal+ qui le pose une question sur la tactique : "Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, puisque vous ne comprendriez pas." pic.twitter.com/HcEff9gQ7O — Rafael Sereti (@RafaelSereti) October 2, 2024

يذكر أن إنريكي الذي خرج غاضباً من الخسارة أمام أرسنال استبعد ديمبلي من خوض المباراة لعدم التزامه الفني وكذلك لسلوكيات خلال التدريبات.