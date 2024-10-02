عقده ينتهي آخر الموسم.. عروض جديدة لمحمد صلاح

كشفت تقارير صحافية، عن رغبة العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين «روشن» في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقلة.

وأكدت شبكة «A Spor» التركية، أن نادي النصر، بصدد تقديم عرض مالي ضخم، لضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

كما ذكرت التقارير، اهتمام الأهلي السعودي ايضاً في التعاقد مع الفرعون المصري، وتقديم عرضاً يوازي ثلاثة أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

يذكر أن العديد من الأندية السعودية سبق لها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وما قبلها، تقديم عروضاً رسمية مغرية لضم الفرعون المصري، أبرزها عرض نادي الاتحاد.

ويمثل صلاح عنصر أساسي من عناصر فريق ليفربول الإنجليزي، حيث يعتمد عليه المدرب الهولندي أرني بشكل كبير في مشروعه مع الفريق الإنجليزي.