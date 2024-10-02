القبض على لاعب مانشستر سيتي وتقييده بالأصفاد في "تهمة غريبة"!

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية بأن شرطة مدريد ألقت القبض على أحد لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي بتهمة سرقة هاتف محمول من رجل يبلغ 58 عاماً، حاول التقاط صورة له دون إذن في دورة المياه!.

وذكرت الصحيفة أن "البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي خطف الهاتف من الرجل رافضاً إعادته له الأمر الذي دفع الأخير إلى رفع شكوى ضده في الثامن من سبتمبر الماضي بأحد المطاعم ولا يزال الهاتف في حوزته".

وقالت الصحيفة إن "الشرطة قيدت اللاعب بالأصفاد قبل نقله إلى مركز الأمن في حي أرجانزويلا، قبل إطلاق سراحه بعد ساعات إثر تدخل محامٍ بانتظار أن تتم محاكمته في القضية".