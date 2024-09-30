محمد صلاح يشجع الزمالك؟ شقيقته تكشف ناديه المفضل في مصر!

كشفت شقيقة النجم المصري محمد صلاح الحقيقة حول تشجيعه لنادي الزمالك بعد الاحتفالية الجديدة التي بدأ ينتهجها لأهدافه في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، مشيراً بيده بـ"القوس والسهم" اللذان يشكلان رمزاً أساسياً في الشعار الرسمي للزمالك.

وقالت شقيقة صلاح في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم": "والدي كان يشجع الإسماعيلي ونحن كلنا معا، أما نصر (الشقيق الثاني) أهلاوي، ومحمد صلاح كان يشجع الإسماعيلي".

وأوضحت: "لا أعتقد أن احتفال صلاح بإشارة القوس والسهم كان يقصد الزمالك".

ويكثر الجدل بين الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية النادي المصري الذي يشجعه محمد صلاح بصفته أسطورة الكرة في بلاده، فمنهم من قال عنه اهلاوي قبل أن يطل على الجماهير باحتفالية القوس والسهم ما دفع المراقبين يعتقدون بأنه زملكاوي.

يذكر أن محمد صلاح لم يمثل أي من قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك، إذ بدأ مسيرته المحلية في نادي المقاولون العرب قبل أن يحترف في أوروبا في بازل، وتشيلسي، وفيورنتينا وروما، وأخيراً ليفربول الذي ينتهي عقده معه مع نهاية الموسم الحالي.