سيارة مبابي الجديدة.. كهربائية ومن طراز "فلورنتينو بيريز"! (فيديو)

استلم قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد كيليان مبابي سيارته الجديدة الأولى منذ وصوله إلى "سانتياغو برنابيو" وضمن الشراكة التجارية بين مدريد والشركة الألمانية "بي إم دبليو".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سعر سيارة مبابي الجديدة يبلغ 180 ألف دولار، وهي السيارة نفسها التي حصل عليها رئيس النادي فلورنتينو بيريز، فيما سيحصل بقية لاعبي الفريق على سياراتهم من طرازات متنوعة من الشركة.

وأوضحت الصحيفة أن السيارة كهربائية بالكامل وطولها لا يقل عن 5.4 متر ومزودة بقوة 659 حصان.

سيارة كيليان مبابي من BMW pic.twitter.com/CiOKAI1g0E — RMC World (@RMC_AH7) September 26, 2024

يذكر أن مبابي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام ألافيس في المواجهة التي انتهت مدريدية 3-2، الثلاثاء الماضي، وأوضح النادي طبيعة الإصابة على مستوى عضلة الفخذ ذات الرأسين على مستوى الساق الأيسر، ومدة غيابه تراوح ثلاثة أسابيع ما يعني أنه سيغيب عن مباراة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.