دبي تستضيف بطولة العالم لرواد المبارزة بمشاركة 55 دولة

أعلن مجلس دبي الرياضي، واتحاد المبارزة بشكل مشترك، تنظيم «بطولة العالم لرواد المبارزة»، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2024، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ومن المقرر أن يُشارك في البطولة 850 لاعباً ولاعبة من 55 دولة، يتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والأيبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش)، ضمن ثلاث فئات، هي: 50-59، و60-69، و70+ للفردي والفرق.

وعُقد أمس، مؤتمر صحافي في مقر مجلس دبي الرياضي، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبطولة، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن استضافة دبي هذا الحدث الرياضي العالمي تم بإسناد مباشر من الاتحاد الدولي للمبارزة، وهو ما يجسد ثقة الاتحاد الدولي بقدرة الإمارات بصفة عامة، ودبي خاصة، على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة.

وأضاف أن استضافة هذه البطولة خطوة ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للمبارزة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، في مختلف إمارات الدولة، كنوع من الترويج للعبة ولإمارات الدولة.

وقال سعيد حارب إننا سعداء في مجلس دبي الرياضي أن نواصل التعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة في تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، حيث يقوم الاتحاد بعمل كبير لنشر وتطوير هذه الرياضة التي زادت شعبيتها ومكانتها كثيراً في الدولة.