الشامسي: العين الإماراتي له شعبية في مصر.. وننتظرها أمام الأهلي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أحمد الشامسي، احترامهم منافسهم فريق الأهلي المصري، في مواجهة «إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ»، التي تندرج ضمن كأس القارات لكرة القدم (الإنتركونتيننتال)، مشيراً إلى أن الأهلي فريق كبير وبطل قارة، وكذلك نادي العين أيضاً، لافتاً إلى أن الفيصل سيكون الـ90 دقيقة، التي سيتواجه فيها الفريقان في العاصمة المصرية القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إنه في بعض الأحيان يكون الفريق المغمور أصعب، لأن النادي المعروف تشاهد مبارياته بصورة مستمرة، مضيفاً: «بالتأكيد فريق الأهلي المصري كبير وبطل قارة، ونحن أيضاً فريق كبير وبطل قارة، وبالتأكيد الفيصل هو الـ90 دقيقة، نحن لا نخشى مواجهة أي فريق، نحترم الجميع، هدفنا واضح هو الذهاب لأبعد نقطة في هذه المسابقة، نتطلع للوصول إلى النهائي وملاقاة بطل أوروبا، هذا حق مشروع للجماهير واللاعبين والإدارة، نحن لا نمثل أنفسنا وإنما الإمارات، نريد الذهاب لأبعد نقطة ونعد الجماهير بمضاعفة الجهود».

وأوضح مدير فريق العين أن الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الجولة الأولى من البطولة، كان صعباً ولكنه حلو المذاق، مضيفاً: «في المسابقات القارية عليك أن تتوقع دائماً أن تكون المنافسة قوية، لأنه وفقاً لنظامها الجديد فإن أي مباراة هي بطولة، نحن لدينا هدف في هذه البطولة قد يبدو صعباً، ولكنّ لاعبينا من خلال الدعم الجماهيري الذي يحصلون عليه فقد عودونا على (الصعاب)، والفريق سيكون على قدرها، نحن نعد الجماهير بمضاعفة الجهود، وإعطاء كل ما لدينا والهدف هو الفوز للاستمرار في المسابقة».

وحول مدى معرفتهم بمنافسهم المصري الحائز أكبر عدد من البطولات الإفريقية، قال أحمد الشامسي: «في كرة القدم لا شيء مخفياً، كل شيء معروف، الأهلي هو فريق بطل قارة ونعرف عنه الكثير، وهم أيضاً يعرفون عنا الكثير لأن القنوات الفضائية تبث المباريات بشكل مستمر، الأهلي فريق يجد منا كامل الاحترام لأنه منافس قوي، خصوصاً أن اللقاء سيكون على أرضه وأمام أنصاره، وهذا ما سيكون دافعنا».

وأشار الشامسي إلى الشعبية التي يتمتع بها فريق العين في مصر، وقال: «في مصر لدينا محبون وداعمون للفريق نحن ننتظرهم، وستكون مباراة جميلة، علاقتنا مع الأندية المنافسة دائماً جميلة ونأمل تحقيق الفوز، الزمالك فريق كبير والأهلي كبير كذلك، الكرة المصرية تتحفنا دائماً بالأسماء الكبيرة، ولا نغفل أن الأهلي بطل قارة والزمالك كان أيضاً بطل قارة، ونحن نحترم الجميع».

وكشف مدير فريق العين عن السبب وراء عدم مشاركة الثنائي سفيان رحيمي وأليخاندرو كاكو كأساسيين في مواجهة أوكلاند سيتي، وقال: «كما تعرفون فلدينا مباراة مهمة في بطولة الدوري أمام فريق الوصل، والمدرب لجأ إلى التدوير لمصلحة الفريق، لقد قامت الإدارة بمجموعة من التعاقدات خلال الفترة الماضية وكانت المباراة فرصة لظهورهم».

وأشار الشامسي إلى الفائدة الفنية التي حصل عليها الفريق من المواجهة، وفي مقدمتها معدل الأعمار المنخفض في التشكيلة التي بدأت اللقاء، وقال: «لقد كان معدل الأعمار منخفضاً وهو هدف مهم بالنسبة لنا، نحن نرغب في أن يكون المعدل منخفضاً، وأن يكون الأداء في المقابل مرتفعاً، وأن يزيد كذلك عدد البطولات العيناوية».

• العين يلاقي الأهلي المصري في القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل.

• لدينا هدف قد يبدو صعباً، لكنّ لاعبينا عودونا على (الصعاب).

• عدم مشاركة رحيمي وكاكو أساسيين أمام أوكلاند سببه مباراة الوصل.

مباراة الوصل 3 نقاط

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أحمد الشامسي، احترامهم جميع المنافسين الذين سيواجههم فريق العين، وأشار إلى أن اللقاء الذي سيجمعهم مع فريق الوصل يوم الخميس ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري هي منافسة على ثلاث نقاط، وقال: «نحن نحترم جميع المنافسين، سواء كانوا محليين أو خارجيين، المباراة من ثلاث نقاط، ونتمنّى التوفيق لفريقنا».

جمهور العين يحفّز اللاعبين

أثنى مدير فريق العين على الدعم الذي تقدمه جماهير الفريق، وآخر ذلك الحضور بكثافة في لقاء السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات، وقال إنه أمر ليس مستغرباً، مضيفاً: «جمهورنا يحفز اللاعبين باستمرار، وهو شريك رسمي في التتويج بالبطولات من خلال تحفيز اللاعبين، وكما ذكرت فإن ما يقوم به هو أمر طبيعي، جمهورنا عاشق وداعم، ونتمنّى حضوره خلف الفريق في القاهرة لأن دوره كبير».