هدده بالقتل خارج الملعب.. لاعب يرهب خصمه خلال مباراة في الدوري الإنجليزي!

كشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن كواليس الحوار الصعب الذي دار بين المكسيكي إدسون ألفاريز وخصمه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي انتهت بفوز "البلوز" بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن الجولة الخامسة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب المكسيكي هدد الأرجنتيني بالقتل، وقال له خلال المباراة: "سأنتظرك.. وسأقتلك في الخارج أينما تريد"، ليرد اللاعب الأرجنتيني بتحدٍ: “افعلها.. انطلق".

وبعد أن اشتعلت الأجواء بين اللاعبين وحصل ألفاريز على الإنذار فضل مدرب وست هام جولين لوبيتيجي استبداله خوفاً من حصوله على البطاقة الحمراء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما جاء في الصحيفة وتساءلوا إن كان التهديد في الملعب بهذه الطريقة يعرض أصحابه إلى المساءلة القانونية أو حتى العقاب إذا ثبتت صحته ولو لفظاً؟!