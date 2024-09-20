حكم يحصل على مكافأة من ميسي لعدم طرده خلال مباراة.. "اعتراف خطير"!

اعترف الحكم التشيلي السابق كارلوس تشانديا كواليس بأنه لم يشهر بطاقة حمراء مستحقة -بحسب قانون كرة القدم- في وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة جمعت الأرجنتين والمكسيك في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2007.

وقال الحكم التشيلي المثير للجدل إنه قبل دقيقتين ونصف من نهاية المباراة وأثناء هجمة للأرجنتين في وسط الملعب لمس ميسي الكرة بيده متعمداً ما كان يستوجب تلقيه بطاقة صفراء ثانية والطرد من المباراة وبالتالي حرمانه خوض المواجهة النهائية للبطولة، ولكنه أبى أن يعطيه البطاقة.

وأوضح: "قمت بعدها بالذهاب إلى ميسي وأخبرته: (كنت تستحق الطرد ولم ألجأ للحمراء لذلك عليك أن تكافئني بالحصول على قميصك!".

وبعد انتهاء المواجهة ذهب الحكم إلى غرفة تبديل الملابس للمنتخب الأرجنتيني ووجد ميسي بانتظاره وقدم له قميصه.

يذكر أن الأرجنتين فازت بالمباراة 3-0 وتأهلت للمواجهة الختامية، لكن ما جرى لم يشفع لميسي الفوز بكأس كوبا أميركا في تلك البطولة، إذ شارك في اللقاء ولكن الأرجنتين خسرت أمام البرازيل بثلاثية نظيفة.