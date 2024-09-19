اعتقال مهاجم أرسنال السابق في قضية خطيرة جداً!

اعتقلت الشرطة البريطانية المهاجم السابق لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم جاي إيمانويل توماس واقتادته إلى مدينة كارلايل بشمال إنجلترا للاستجواب بعد اتهامه بتهريب مخدر القنب بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني عبر مطار بريطاني.



وقالت وكالة الأنباء "برس أسوشييشن" اليوم الخميس إن إيمانويل توماس (33 سنة) الذي يلعب لفريق غرينوك مورتون بدوري الدرجة الثانية الإسكتلندي اعتقل في منزله بالقرب من غلاسكو في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعدما اكتشف رجال شرطة الجمارك 60 كيلوغراماً من القنب في حقيبتين تابعتان له بمطار ستانستيد بالقرب من لندن أثناء قدومه من العاصمة الصينية بانكوك.

يذكر أن جاي إيمانويل توماس لعب بقميص أرسنال خمس مباريات ومثله في دوري أبطال أوروبا عام 2010، قبل ان يتنقل بين عدد من الأندية أبرزها إيبسويتش وبريستول سيتي وكوينز بارك رينجرز في انجلترا، وأبردين في إسكتلندا، وبي تي تي رايونغ في تايلاند.