4 أسباب فنية وراء انتصار الشارقة على الاستقلال

عاد الشارقة من العاصمة الطاجيكية دوشانبي بفوز ثمين بهدف دون رد على نظيره فريق الاستقلال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية 2، ليحصد الشارقة أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

ورغم قوة الفريق الطاجيكي الذي يضم في صفوفه نخبة من أميز اللاعبين، بجانب أنه لعب المباراة على أرضه ووسط جمهوره، إلا أن الشارقة نجح في تجاوز الظروف الصعبة التي واجهته، كونه لعب للمرة الأولى على أرضية النجيل الاصطناعي، بجانب فقدانه عناصر مؤثرة في صفوفه بداعي الإيقافات والإصابات، من بينهم الحارس الأساسي عادل الحوسني، وكل من ماجد راشد والحسن صالح وخالد باوزير.

وتبرز أربعة أسباب فنية قادت الشارقة لهذا الفوز، تأتي في مقدمتها طريقة اللعب التي اتبعها المدرب الروماني أولاريو كوزمين، والتدخلات التي قام بها في الوقت المناسب، خصوصاً الدفع باللاعب فراس بالعربي في الشوط الثاني، الذي نجح بدوره في تسجيل هدف المباراة الوحيد، والقراءة الجيدة لمجريات اللعب على مدار شوطي المباراة، إضافة إلى تألق الحارس الشاب خالد توحيد (20 عاماً)، وكذلك الحالة المعنوية العالية في أوساط اللاعبين، ورغبتهم في تحقيق الفوز، والانسجام الكبير بين خطوط الفريق، لاسيما في الخط الأمامي من خلال التفاهم بين اللاعبين لوان بيريرا وكايو لوكاس وعثمان كامارا.

وفي المجموعة ذاتها، فاز فريق الوحدات الأردني على سباهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، إذ تصدر الوحدات ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الشارقة صاحب المركز الثاني، فيما حل سباهان الإيراني والاستقلال الطاجيكي في المركزين الثالث والرابع توالياً.

علي ثاني: المباراة كشفت جاهزية الشارقة رغم صعوبتها

وصف عضو شركة الشارقة لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية اللاعب الدولي السابق علي ثاني، المباراة بأنها كانت صعبة أمام منافس قوي، ورغم ذلك فإن الفريق حقق انتصاراً مهماً، مشيراً إلى أن المباراة كشفت عن جاهزية الفريق.

وقال علي ثاني في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «بطولة دوري أبطال آسيا 2 لا تقل عن البطولة الآسيوية لأندية النخبة»، مؤكداً أن الشارقة سيأخذ كل مباراة في هذه البطولة على حدة. بدوره، أكد مدافع الشارقة خالد الظنحاني عقب المباراة أن اللاعبين استطاعوا التعامل مع المباراة بصورة جيدة، رغم اللعب على العشب الاصطناعي للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الهدف الأساس لفريق الشارقة، كان الفوز بالنقاط الثلاث، وقد تحقق، مؤكداً أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة.

الأسباب الفنية الـ 4

1 طريقة اللعب التي اتبعها كوزمين وتدخلاته في الوقت المناسب وقراءته الجيدة لمجريات المباراة.

2 الدفع باللاعب البديل بالعربي في الشوط الثاني، ونجاحه في تسجيل هدف المباراة.

3 تألق الحارس الشاب خالد توحيد في ظل غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني.

4 الحالة المعنوية المرتفعة والانسجام الكبير بين اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

1- الوحدات الأردني - 3 نقاط.

2- الشارقة الإماراتي - 3 نقاط.

3- سباهان الإيراني - دون رصيد.

4- الاستقلال الطاجيكي - دون رصيد.