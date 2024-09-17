رسمياً.. النصر السعودي يقيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو

أقال نادي النصر السعودي مدربه البرتغالي لويس كاسترو بعد انطلاقته المتعثرة هذا الموسم، بحسب ما أعلن في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وكتب فريق العاصمة الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو: "قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق".

وتعادل النصر مرتين في ثلاث مباريات في الدوري المحلي واكتفى بنقطة التعادل من أرض الشرطة العراقي (1-1) الإثنين في باكورة مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة. حقق فوزين في ست مباريات في مختلف المسابقات.

وكان النصر تعاقد مع كاسترو (63 عاما) في يوليو 2023 قادما من بوتافوغو البرازيلي، وقاده إلى لقب كأس الأندية العربية على حساب غريمه المحلي الهلال 2-1.

سبق للظهير الأيمن السابق الاشراف خصوصا على تدريب مواطنه بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني والدحيل القطري.

وإلى رونالدو، أفضل لاعب في العام خمس مرات والقادم إلى النصر في يناير 2023 بصفقة خيالية، تعاقد النصر الموسم الماضي مع أمثال المهاجم السنغالي ساديو مانيه، لاعب الوسط الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش والفرنسي ايمريك لابورت.

ووفقا لتقارير صحافية، فان الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، من المرشحين لخلافة كاسترو.