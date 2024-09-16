منتخب الإمارات للسيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»

فاز منتخب الإمارات للشطرنج للسيدات، أول من أمس، على نظيره الناميبي بنتيجة (3-1) في الجولة الرابعة من الأولمبياد العالمي للشطرنج، المقامة حالياً بالعاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 190 دولة.

وجاء فوز المنتخب بهذه المباراة بعدما تغلبت اللاعبات وافية المعمري على رحى شيبيندو بالقطع السوداء، ومريم عيسى على نيكول جامي، وزينب المعمري على كماتو تجاديندي، فيما خسرت عنود عيسى على الرقعة الثالثة.

ورفع منتخب الإمارات رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط، ويواجه منتخب هايتي في الجولة الخامسة.

وفي منافسات الرجال، خسر منتخبنا أمام نظيره المولدوفي بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقاط.