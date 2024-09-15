بريمن يحقق فوزه الأول في الدوري الألماني رغم النقص العددي

حقق فيردر بريمن المنقوص فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه ماينتس 2-1، ضمن ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وخاض بريمن اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 أثر طرد قائده النمسوي ماركو فريدل بالبطاقة الحمراء، إلا انه خطف الفوز والنقاط الثلاث بهدف البديل ديريك كون (69).

ووضع المهاجم مارفين دوكش الفريق الضيف في المقدمة في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء بعد خطأ على جاستن نينماه داخل المنطقة المحرمة الذي نقل خارج الملعب بسبب الالتحام، وأدرك الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ التعادل بعدما أوقع الحارس ميكايل زيتيري الكرة أمام قدميه (27)، وذلك أمام ناظري مدرب ماينتس السابق يورغن كلوب الذي تسلم زمام الأمور الفنية بعد اعتزاله كلاعب مع النادي، قبل أن ينتقل لتدريب بوروسيا دورتموند وليفربول الإنجليزي.

واعتقد بريمن انه سيخرج بنقطة التعادل بعد طرد قائده فريدل، إلا أن هدف البديل كون بعد 9 دقائق من حالة الطرد منحه النقاط الثلاث وباكورة انتصاراته هذا الموسم ليتقدم للمركز الثامن برصيد 5 نقاط، متأخرا بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات.