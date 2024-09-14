بايرن يواصل انطلاقته المثالية بثلاثية هاري كين في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ بدايته المثالية في حملته لاسترجاع لقب الدوري الألماني لكرة القدم وألحق هزيمة ثقيلة بمضيفه هولشتاين كيل الصاعد حديثا 6-1 ضمن المرحلة الثالثة التي شهدت عودة باير ليفركوزن حامل اللقب ووصيفه شتوتغارت الى سكة الانتصارات.

وعلى ملعب "هولشتاين ستاديون"، بسط العملاق البافاري هيمنته منذ اللحظات فدكّ شباك منافسه المغمور عن طريق جمال موسيالا (1) الإنجليزي هاري كين صاحب الثلاثية "هاتريك" (7 و43 و90+1 من ركلة جزاء) ونيكولاي ريمبرغ (13 خطأ في مرماه) والبديل الفرنسي ميكايل أوليسيه المنضم هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو (65).

وأحرز البوسني أرمين غيغوفيتش هدفا شرفيا لمصلحة أصحاب الأرض (82).

ورفع بايرن الذي حلّ ثالثا الموسم الماضي في أسوأ نتائجه منذ زمن بعيد، رصيده الى تسع نقاط لينفرد بصدارة الترتيب مستفيدا من خسارة هايدنهايم (6 نقاط) على يد بوروسيا دورتموند 2-4 الجمعة.