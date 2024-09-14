يوفنتوس يواصل السقوط في الدوري الإيطالي

اكتفى يوفنتوس بتعادل ثان تواليا من دون أهداف، بعد أول على أرضه أمام روما، وهذه المرة خارج الديار أمام إمبولي 0-0 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما كان قد بدأ حقبة مدربه الجديد تياغو موتا بتفاؤل كبير نتيجة فوزه بمباراتيه الأوليين بنتيجة واحدة 3-0.

ورغم الوجوه الجديدة العديدة مثل الهولندي تون كومباينرس والفرنسي بيار كالولو والبرازيلي دوغلاس لويز والأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، بدا فريق موتا عاجزا إلى حد كبير عن تهديد مرمى إمبولي باستثناء بعض الفرص وأبرزها للصربي دوشان فلاهوفيتش.

ومع الوصول إلى الدقائق العشرين الأخيرة، قرر موتا تغيير خط وسطه بالكامل بعدما زج بالوافد الجديد الآخر الفرنسي كيفرين تورمام والبلجيكي الشاب سامويل مبانغولا

والأميركي تيموثي وياه ونيكولا فاجولي بدلا من مانويل لوكاتيلي والتركي كينان يلديز وغونزاليس ولويز تواليا، لكن شيئا لم يتغير بل كان إمبولي أقرب منه إلى التسجيل.

وفي نهاية المطاف، اكتفى يوفنتوس بنقطة وضعته في الصدارة موقتا أمام إنتر حامل اللقب الذي يحل الأحد ضيفا على مونتسا، وكل من تورينو وأودينيزي اللذين يلعبان الأحد أمام ليتشي والإثنين أمام بارما تواليا.