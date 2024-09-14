دورتموند يعتلي صدارة الدوري الألماني مؤقتا

اعتلى بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بعدما فرمل الانطلاقة المثالية لضيفه هايدنهايم عندما تغلب عليه 4-2 في افتتاح المرحلة الثالثة.

وسجّل الهولندي دونيل مالن (12) وكريم أدييمي (17 و41) وإيمري دجان (90+3 من ركلة جزاء) أهداف دورتموند، ومارفن بييرنغر (39) وماكسيميليان بروينش (74 من ركلة جزاء) هدفي هايدنهايم.

وهو الفوز الثاني لبوروسيا دورتموند هذا الموسم فرفع رصيده إلى سبع نقاط وارتقى الى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام هايدنهايم الذي مني بخسارته الاولى بعد فوزين متتاليين، وبارين ميونيخ ولايبزيغ اللذين يلعبان السبت مع هولشتاين كيل وأونيون برلين تواليا.

وسيطر دورتموند على المباراة بشكل كامل من بدايتها وحتى نهايتها، ولعبت فوارق الإمكانات بين لاعبي الفريقين دورا واضحا في مسارها ونتيجتها.