تأجيل المحاكمة في قضية وفاة مارادونا

أرجأت محكمة أرجنتينية إلى مارس 2025 المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص متهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في مايو، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى 11 مارس من العام المقبل، وفقاً لحكم اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاماً، أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من مكافحة إدمان الكوكايين والكحول.

وتم العثور على نجم نابولي الإيطالي السابق ميتاً في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية في منزل مستأجر في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة بوينس آيرس، حيث تم نقله بعد خروجه من المستشفى. وتبين لاحقاً أنه توفي جراء تعرّضه لنوبة قلبية.