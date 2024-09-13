محمد صلاح يخسر أمام هالاند في الدوري الإنجليزي

حسم الهداف الأسطورة النرويجي هالاند، جائزة جديدة ولكن هذه المرة أمام الهداف المصري محمد صلاح، في المنافسة على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الفائز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وترشح على الجائزة كل من محمد صلاح جناح ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، إضافة إلى كل من بوكايو ساكا وديفيد رايا من آرسنال، وداني ويلبيك لاعب برايتون، وكول بالمر من تشيلسي، وأمادو أونانا من أستون فيلا، وبريان مبيومو لاعب برينتفورد وتنافس بالإضافة إلى الثنائي المذكور.

وحصل هداف السيتي هالاند على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الأداء المميز الذي قدمه، حيث سجل 7 أهداف في أول 3 جولات، بواقع هدفا في فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بثنائية نظيف، و3 أهداف "هاتريك" في الفوز أمام إبيسويتش تاون بنيجة 4-1، وسجل هاتريك في الانتصار على وست هام، 3-1.

أما النجم المصري محمد صلاح فكان قد سجل 3 أهداف وصنع مثلهم خلال الجولات الثلاث الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح النجم المصري في تسجيل هدفًا وصنع آخر في مباراة ليفربوا وإبيسويتش تاون (2-0)، كما سجل في الفوز على برينتفورد بهدفين دون رد.

كما أحرز صلاح هدفًا وصنع هدفين في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 3-0 بالجولة الثالثة.