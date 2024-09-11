«الإمارات للدراجات» يسيطر على تصنيف الفرق في طواف إسبانيا

سيطر فريق الإمارات للدراجات على تصنيف الفرق خلال طواف إسبانيا الذي اختتم، أول من أمس، كما أحرز دراج الفريق، الأسترالي جاي فين، الذي عاد إلى السباقات بعد فترة طويلة قضاها في الإصابة، قميص ملك الجبال.

وفي إطار حديثه عن الجهود التي بذلها الفريق طوال مراحل السباق التي بلغت 21 مرحلة، قال المدير الرياضي ماركو ماركاتو: «نشعر جميعاً بالسعادة الغامرة بعد هذا الطواف، حيث نشطنا في السباق يوماً بعد يوم، وأعتقد أنها كانت الاستراتيجية الصحيحة للفريق. ولكن لسوء الحظ، فقدنا قائدنا ألميدا في بداية السباق، لكننا قمنا بتعديل الخطة بما يلزم، والآن يمكن القول إنها نجحت، وجعلتنا فخورين بما حققه دراجونا».

وبعد انتهاء موسم (غراند تور 2024)، يطير فريق الإمارات إلى أميركا الشمالية، حيث يشارك في سباقات الجائزة الكبرى في كل من كيبيك ومونتريال.