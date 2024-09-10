منتخب قطر يسقط مجددا بتعادل مُخيب في تصفيات كأس العالم

سقط المنتخب القطري مجددا في تصفيات كأس العالم وفقد نقطتين ثمينتين بعد أن اكتفى بالتعادل 2-2 امام مضيفه الكوري الشمالي ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.

وواصل العنابي نتائجه المخيبة بعد خسارته في الجولة الاولى امام الإمارات 1-3، ليكتفي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب، اما كوريا الشمالية فحصدت نقطتها الاولى أثر خسارتها ايضا في الجولة الافتتاحية امام أوزبكستان 1-0.

أحرز الهدف الأول لمنتخب كوريا الشمالية ري إيل سونغ كرة رائعة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا إلى يسار مشعل برشم، مانحا منتخب بلاده التقدم (19).

شهدت الدقيقة 28 حالة طرد وركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، حيث طرد حكم المباراة الماليزي محمد نظمي نصر الدين قائد أصحاب الأرض جانغ كوك تشول بعد إعاقته المنفرد أكرم عفيف، واحتسب ركلة جزاء للـ"عنابي".

وتوّلى عفيف تنفيذ الركلة وترجمها بنجاح معادلا الأرقام (31)، قبل أن يضيف علي الهدف الثاني بتسديدته كرة رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لحارس المرمى الكوري الشمالي (44).

ولم يهنأ القطريون بتقدمهم كثيرا، إذ أعاد كانغ كوك تشول المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة أسكنها في الزاوية العليا إلى يمين برشم (51).

وفي الدقيقة 57 أوقف الحكم المباراة بسبب هطول الأمطار نحو 20 دقيقة، قبل استكمالها مجددا على أرضية ملعب سيئة ومبللة ساهمت في عدم نجاح المحاولات القطرية لخطف الفوز والنقاط الثلاث.