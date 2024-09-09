العراق يقرر تعليق مشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس، تعليق أنشطته ومشاركاته كافة بجميع بطولات اتحاد غرب آسيا، بسبب «ابتعاده عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي».

وذكر اتحاد الكرة العراقي، في بيان صحافي أمس: «الاتحاد العراقي لكرة القدم يبدي استغرابه من القرار غير المقبول وغير المنصف الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبة، باعتبار منتخب الناشئين العراقي خاسراً مباراتيه أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة (صفر/3) في البطولة المقامة حالياً في الأردن، رغم بلوغه الدور قبل النهائي كبطل لمجموعته الأولى برصيد أربع نقاط».

وأوضح البيان: «الاتحاد العراقي إذ يستنكر هذا القرار المجحف بحق منتخب الناشئين، فإنه يؤكد احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن امتلاكه الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا، وسيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامة موقفه».

كما أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن «وفد منتخب الناشئين العراقي طالب في الاجتماع الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حالياً، بفحص جميع أعمار اللاعبين في المنتخبات الثلاثة الأردن ولبنان والعراق، والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية كافة، فلم يجد إلا قراراً تعسفياً مبيتاً لم يمهل الاتحاد حق الرد المكفول له وفق اللوائح خلال مدة 24 ساعة، وصدر القرار قبل انتهاء تلك المدة».

وشدد البيان أنه «وفقاً لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي قرر تعليق أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا، نتيجة لسياسة هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا».