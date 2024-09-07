نيجيريا تهزم بنين بثلاثية وفوز متأخر لموريتانيا في أمم أفريقيا

تغلبت نيجيريا على ضيفتها بنين بثلاثة أهداف من دون رد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب بين 21 كانون ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وسجّل أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي (45+2) و83 والبديل المهاجم فيكتور أوسيمهن الوافد الجديد إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي (78).

وتصدرت نيجيريا وصيفة ساحل العاج في النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية، المجموعة الرابعة التي تضم أيضا رواندا وليبيا (نقطة).

وهذا الهدف الـ22 لأوسيمهن في 36 مباراة دولية، والأول منذ هدفه في مرمى غينيا الاستوائية في افتتاح كأس أمم إفريقيا في 14 يناير الماضي.

وكان مهاجم نابولي الإيطالي السابق غاب عن آخر أربع مباريات، من بينها أمام بنين وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

بدوره، سجّل لوكمان الذي قاد أتالانتا إلى لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب باير ليفركوزن الألماني بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، هدفيه السابع والثامن في مباراته الـ24.

وفي المجموعة الثالثة، حققت موريتانيا فوزا متأخرا على ضيفتها بوتساوانا بهدف من دون رد سجله سيدي بونا عمار (84).

واحتلت موريتانيا المركز الثاني خلف مصر بفارق الأهداف، بعد فوز "الفراعنة" على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة الجمعة.

وقاد المهاجم المخضرم فنسان أبو بكر منتخب الكاميرون إلى الفوز على ضيفه ناميبيا بهدف من دون رد سجله في الدقيقة 65.

وصعدت الكاميرون إلى صدارة المجموعة السابعة بفارق نقطة عن كينيا وزيمبابوي.