احتفالية وحداوية ببطل كأس مصر

أقام نادي الوحدة احتفالية خاصة بفريق بيراميدز المصري، تأكيداً على العلاقات الجيدة، التي تربط الناديين، وتفعيلاً لاتفاقية التوأمة التي أبرمها الناديان العام الماضي، وتم تنظيم الاحتفال بمناسبة فوز بيراميدز بلقب كأس مصر الجمعة الماضية عقب تغلبه على نادي زد 1 - 0 في المباراة الختامية كأول لقب في مشوار النادي، الذي تم تأسيسه عام 2018 بمسماه الجديد.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بنادي الوحدة، بحضور شخصيات رياضية بارزة، تقدمها ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمد رضا بوبو لاعب الفريق، وعدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.

ووجه ممدوح عيد جزيل شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة على حفاوة الاستقبال داخل النادي، مثمناً العلاقة القوية التي تجمع الناديين، ومعبراً عن سعادته بوجوده في أبوظبي وقال: «بكل تأكيد تتويجنا بكأس مصر يعتبر نجاحاً نسعد به، خاصة أنها البطولة الأولى للنادي، الشيء الذي يمنحها مذاقاً خاصاً، وهذا الإنجاز يؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح، لأن بطولة كأس مصر التي انطلقت في عام 1922 أي قبل أكثر من مائة عام بطولة عريقة لم يفز بها سوى 12 نادياً عبر تاريخها الطويل، والآن أصبحنا النادي رقم 13 على مدار 102 عام، وكلها أسباب تجعلنا نفخر بهذا الإنجاز».

وقال عيد إن إنجاز الفوز بكأس مصر يمنح النادي دافعاً قوياً في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات، ذاكراً أن بيراميدز اعتاد منذ ظهوره الأول أن ينافس على مختلف الألقاب بوجود نخبة من اللاعبين المميزين، الذين دافعوا عن شعاره سابقاً وحالياً، وأضاف: نؤكد أننا نسعى في الوقت الراهن للمنافسة في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية وأعتقد أن النادي جدير بالمنافسة قياساً بالقدرات والإمكانات التي يتمتع بها.