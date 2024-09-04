مسيرة سواريز مع الأوروغواي تنتهي الجمعة

طوى الهداف التاريخي لويس سواريز، صفحته مع منتخب الأوروغواي لكرة القدم، بعدما أعلن الإثنين اعتزاله اللعب دولياً، لتكون مباراة الجمعة ضد الباراغواي في مونتيفيديو ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 الظهور الأخير له بقميص بلاده.

وقال ابن الـ37 عاماً بتأثر في مؤتمر صحافي الإثنين «ستكون مباراة الجمعة الأخيرة لي مع بلادي»، مضيفاً «لم يكن قراراً سهلاً، لكني سأفعل ذلك وأنا مرتاح الضمير بأني سأبذل قصارى جهدي حتى آخر مباراة في مسيرتي مع الأوروغواي».