دورتموند يكتفي بالتعادل مع بريمن في الدوري الألماني

أخفق بوروسيا دورتموند المنقوص بتحقيق فوز ثان واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه فيردر بريمن في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصعد دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلى الصدارة مؤقتا بعدما كان قد فاز على ضيفه فرانكفورت بهدفين دون رد في المرحلة الافتتاحية.

وعلى الرغم من أنه كان الأخطر هجوميا وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، خاصة عبر البديل كريم أديمي بتسديدة قوية بعيدة، ورأسية من نيكو شلوتربيك، فإن تصديات الحارس ميخايل تسيترير حرمته التقدّم.

ولعب دورتموند منقوصا منذ الدقيقة 73 بعد طرد شلوتربيك عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وهذه النقطة الثانية التي يحصل بريمن عليها بعد التعادل مع مضيفه أوغسبورغ 2-2.