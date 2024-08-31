أرسنال يُعوّض رحيل رامسدايل بالتعاقد مع نيتو

تعاقد أرسنال مع حارس المرمى البرازيلي نيتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من بورنموث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وفقا لما أعلنه النادي اللندني في بيان له الجمعة.

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بديلا للحارس الأساسي الإسباني دافيد رايا، بعد سماح أرسنال لحارسه الثاني الدولي الإنكليزي آرون رامسدايل بالالتحاق بساوثمبتون.

وقال نيتو في البيان "أحقق أحد أحلام حياتي"، مضيفا "إلى جميع مشجعي أرسنال، أود فقط القول، أنا مشجع آخر هنا، تحقق حلمي، وأنا سعيد حقا. سأبذل أكثر من 100% لمنح كل ما لدي لأرسنال".

ودافع نيتو عن ألوان بورنموث في 63 مباراة منذ الالتحاق به قادما من برشلونة الإسباني في أغسطس 2022 وعُيّن قائدا للفريق بعد ستة أشهر فقط من انضمامه.

وعلى الرغم من ذلك، أصبح مكانه في التشكيلة الأساسية مهددا بعد انضمام الإسباني كيبا أريسابالاغا على سبيل الإعارة إلى بورنموث قادما من تشلسي في وقت سابق هذا الأسبوع.